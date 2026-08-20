美国总统特朗普身边总是有一名美女助手相伴，近日成为华盛顿热门话题，并引发媒体关注。

法新社报道，35岁的总统行政助理哈普（Natalie Harp）被视为特朗普最亲密且忠诚的心腹之一。她是少数几名在特朗普于土耳其遭遇安全威胁后，秘密从“空军一号”转乘其他飞机的人员之一。

被广泛视为2028年总统候选人的奥索夫上周末发表演讲时，批评特朗普不专注政务，反而只想兴建白宫宴会厅，以及与哈普一起出行。

这番言论引发外界对两人关系的猜测，相关互动影片与照片也获得数百万次点击。

哈普被称为特朗普身边的“人体打印机”，因为她负责携带一台便携式打印机，为特朗普打印文件。



她也实际扮演着总统“守门人”的角色，掌控哪些信息能够传达到特朗普面前。据报道，她经常引导特朗普关注社交媒体上的右翼内容。她也是少数可以直接使用特朗普社媒Truth Social账号的官员之一。

根据2024年总统竞选纪录片《增兵艺术》（Art of the Surge）中的片段，她会根据特朗普的口述内容打字，甚至连他标志性的大写字母都一并输入。

据报道，特朗普认为哈普不可或缺，这也解释为什么从白宫椭圆形办公室到他的私人直升机“海军陆战队一号”（Marine One），再到总统专机，她几乎随时陪伴在特朗普身边。

据《纽约时报》记者哈伯曼和斯旺合著的《政权更迭》（Regime Change）一书，特朗普曾说：“你们都会去赚钱……但她永远不会离开我。”

特朗普也说，她是唯一一个像爱他的妻子和孩子一样爱他的人。

哈普对特朗普的忠诚程度，也引起一些人的关注。据《政权更迭》一书，哈普曾在写给特朗普的纸条中说：“你就是我的一切。”

《纽约时报》报道，另一次有视频拍到她在苏格兰的高尔夫球场上一路小跑，试图跟上特朗普乘坐的高尔夫球车。事后，她在另一张纸条中为自己成为“笑柄”道歉，并署名“全心全意，娜塔莉”。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，2023年，特朗普前往纽约一家法院时，工作人员称车队没有空间让她同行，她却坚持坐在一辆SUV的后备箱里陪同特朗普前往法院。

白宫大力为哈普辩护

白宫发言人英格尔发声明说：“哈普是特朗普总统团队中最忠诚、最勤奋的助手之一。媒体应该回到报道真正新闻的轨道上，不要再重复那些被特朗普狂热症影响的自由派论调。”

“MAGA”媒体圈也纷纷攻击奥索夫及媒体针对哈普的相关言论。

特朗普本周被问及哈普时避开了问题；白宫则抨击一名提出相关问题的CNN记者，甚至称她的孩子会为她感到羞耻。

特朗普签署法案助抗癌

哈普关系疏远的哥哥普雷斯顿告诉CNN，他认为妹妹对特朗普的“迷恋”并非出于“肉体上的吸引”，而是因为她认为特朗普救了她一命。

哈普曾称，自己患有晚期骨癌，但后来得以痊愈，因为特朗普首个任期内签署的《尝试权法案》，让她能够获得实验性药物。《尝试权法案》（Right to Try Act）允许已无其他治疗选择、又无法参加临床试验的危重病患者，在符合条件下使用尚未获美国食品药物管理局批准的实验性药物。

如今哈普很少公开发言，但过去她经常出现在与共和党有关的活动上，讲述自己的经历，也曾登上极右翼有线电视新闻节目。

2018年，她与特朗普共同出席“信仰与自由联盟”（Faith and Freedom Coalition）活动时说，特朗普是“我的大恩人”。

2020年共和党全国代表大会上，哈普曾对特朗普说：“如果没有你，我今天不会活着。”