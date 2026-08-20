（华盛顿彭博电）调查显示，美国最年轻的劳动群体对人工智能（AI）的疑虑正日益加深。他们担心，这项技术的进步将导致大规模失业。

根据皮尤研究中心6月份进行的调查，美国30岁以下成年人中，有55%对AI技术的担忧多于兴奋。这是自2021年皮尤展开这项调查以来，这一比率首次过半。

这与大多数其他年龄群体的态度趋于一致。30岁以下劳动者本是最看好AI潜能的一群人，现在却成了最警惕AI的群体。

如今，这一群体中有近四分之三认为，AI将导致就业机会减少，占比高于两年前的61%。

这项调查凸显美国年轻人与AI之间的复杂关系。他们能够熟练使用这项技术，但与此同时，这项技术也威胁着初入职场的他们需要的初级职位。

整体上，有超过半数受访美国人对AI感到担忧。不过，已在职场站稳脚跟的人对AI的看法则越来越正面，这为AI对经验丰富者有利的观点提供支持。

目前，AI对美国招聘的影响仍有待观察。有迹象显示，初级岗位招聘已开始放缓，一些企业高管也公开说，他们正用AI取代部分人力，以节约成本。