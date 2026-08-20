（伦敦／德黑兰综合电）据接近伊朗政权的消息称，美国总统特朗普一旦将战争升级，伊朗很可能转而攻击美国在欧洲的军事设施，扩大战争范围。

两名消息人士对《金融时报》说，伊朗军队已对东南欧国家境内的打击目标进行评估，如研究保加利亚境内美方资产的方案。保加利亚刚在上个月批准美军加油机使用它的空军基地。

消息人士说，塞浦路斯也是潜在的报复目标。塞浦路斯国内的英国空军基地，曾在今年3月遭无人机袭击。

除此之外，伊朗军队还研究了在局势升级时切断霍尔木兹海峡海底光缆的方案。消息人士称，伊朗会如何展开报复，取决于华盛顿的行动。

此外，消息人士也指出，伊朗上个月针对约旦美军基地发动的袭击，证明伊朗有能力打击更远处的目标。

消息人士说：“这也是向欧洲发出的信号，即欧洲大陆也可能会遭受导弹袭击。所以欧洲应该阐明对这场战争的立场。打击伊朗的基础设施就是对状况的重大误判，那只会导致战争范围扩大，并波及欧洲。”

观察家：伊朗威胁真实存在但杀伤力有限

报道说，伊朗的威胁反映了德黑兰的强硬姿态。伊朗政权内部许多掌权的强硬派认为，战火重燃已不是会否发生的问题，而是什么时候会发生。伊朗并不信任美国，认为必须让美国付出更大代价，才能迫使美国履行最终协议中的各项承诺。

美伊就重新开放霍尔木兹海峡的谈判陷入僵局。伊朗最高领袖穆杰塔巴上周委任强硬派担任重要的安全和军事职位。特朗普周二（8月18日）称，目前与伊朗并未进行会谈或对话，也没有任何相关安排。

伊朗伊斯兰革命卫队及其他军事指挥官此前已警告，若爆发新一轮全面冲突，伊朗的打击目标将不再局限于此前中东地区的美军目标与能源设施，而会将范围扩大至更远的目标。

上个月，革命卫队针对美国使用英国军事基地一事，向英国发出威胁称，任何供美国用于向伊朗领土发动攻击的基地，都将列入伊朗的合法攻击目标。

英国皇家联合军种研究所的研究员考沙尔（Sidharth Kaushal）说，伊朗导弹对欧洲及其他地区目标的威胁是真实存在的，但威力有限。

他说，伊朗可以部署中程弹道导弹，攻击美国在欧洲南部和东南部的军事资产，但远距离攻击，必须减轻弹头载荷，导弹才可能达到目标，这意味着造成的破坏将十分有限。

考沙尔因此认为，伊朗要攻击欧洲，倒不如通过所支持的代理组织，如黎巴嫩真主党与也门胡塞武装采取行动，成效会更大。