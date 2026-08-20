俄罗斯导弹袭基辅致12死
8月20日，俄罗斯的导弹袭击导致乌克兰首都基辅一家医院的建筑物与周围汽车受损。 （法新社）
俄罗斯发射弹道导弹袭击乌克兰首都基辅，造成12人死亡，30多人受伤，建筑物受损，部分地区电力供应中断。
路透社报道，一名目击者称，他听到了十几声爆炸。乌克兰紧急救援部门的视频显示，救援人员正在扑灭基辅一栋建筑物的火灾，并帮助人们从夜间被毁的设施中逃生。
基辅市长维塔利·克利奇科星期四（8月20日）通过即时通信软件Telegram发布消息称，俄罗斯军方19日深夜至20日凌晨对基辅发动的大规模弹道导弹袭击，导致索洛米扬斯基区一栋九层住宅楼的上层发生火灾烧毁，造成七人死亡。市政府将当天定为全国哀悼日。
新华社引述克利奇科说，基辅市斯维亚托申斯基区（Sviatoshynskyi）、索洛米扬卡区（Solomianskyi）和达尔尼茨基区（Darnytskyi）是此次袭击的主要目标，多处仓库等建筑遭袭起火。乌国家紧急情况局和执法机构正组织救援。
电力公司DTEK说，袭击发生后，首都约9万户断电家庭中，已有一半以上恢复电力供应。
近几个月来，俄罗斯加大了对乌克兰的空袭力度，试图利用这个邻国拦截弹道导弹能力严重不足的弱点。
俄罗斯国防部称，莫斯科对基辅及其周边地区发动了空袭和无人机袭击，目标包括生产无人机部件的设施、一个军用仓库、一个物流中心以及其他目标。