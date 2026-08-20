俄罗斯发射弹道导弹袭击乌克兰首都基辅，造成12人死亡，30多人受伤，建筑物受损，部分地区电力供应中断。

路透社报道，一名目击者称，他听到了十几声爆炸。乌克兰紧急救援部门的视频显示，救援人员正在扑灭基辅一栋建筑物的火灾，并帮助人们从夜间被毁的设施中逃生。

基辅市长维塔利·克利奇科星期四（8月20日）通过即时通信软件Telegram发布消息称，俄罗斯军方19日深夜至20日凌晨对基辅发动的大规模弹道导弹袭击，导致索洛米扬斯基区一栋九层住宅楼的上层发生火灾烧毁，造成七人死亡。市政府将当天定为全国哀悼日。

新华社引述克利奇科说，基辅市斯维亚托申斯基区（Sviatoshynskyi）、索洛米扬卡区（Solomianskyi）和达尔尼茨基区（Darnytskyi）是此次袭击的主要目标，多处仓库等建筑遭袭起火。乌国家紧急情况局和执法机构正组织救援。

电力公司DTEK说，袭击发生后，首都约9万户断电家庭中，已有一半以上恢复电力供应。

近几个月来，俄罗斯加大了对乌克兰的空袭力度，试图利用这个邻国拦截弹道导弹能力严重不足的弱点。

俄罗斯国防部称，莫斯科对基辅及其周边地区发动了空袭和无人机袭击，目标包括生产无人机部件的设施、一个军用仓库、一个物流中心以及其他目标。