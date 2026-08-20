（华盛顿综合电）药剂公司莫德纳（Moderna）和默克（Merck）联合开发的一款个性化疫苗，在一项大规模晚期临床试验中降低了黑色素瘤的复发率。这提高人们对治疗这种最致命皮肤癌的期望。

这两家公司周三（8月19日）发声明说，与单独使用免疫疗法相比，将有关疫苗与默克的免疫药物Keytruda结合使用，能更有效地防止癌症在手术切除后复发，并能延缓癌细胞向身体其他部位扩散。

据知，1000多名黑色素瘤（melanoma）皮肤癌患者参加了这项mRNA癌症疗法试验。

两家公司说，他们将与监管机构商讨提交审批事宜，并计划在即将召开的医学会议上公布试验数据。

莫德纳首席执行官班塞尔说，这款个性化疫苗最早可能在2027年获批。

癌症专家表示这是一项突破，但也强调需持谨慎态度，因为完整的研究结果尚未公布，也未经过同行评审，即由独立专家对试验结果进行审查和核实。

皮肤癌大致可分为两大类，黑色素瘤皮肤癌和非黑色素瘤皮肤癌。其中，黑色素瘤是最严重的皮肤癌。美国癌症协会的数据显示，美国每年约11万2000人被诊断患有黑色素瘤皮肤癌，约8500人因此死亡。