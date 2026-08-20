美国总统特朗普首次公开称朝鲜拥有“57枚核武器”，同时避谈对朝无核化谈判立场，引发美国对朝政策可能转向“核冻结”或“风险管理”的猜测。

朝鲜则再次发射十多枚弹道导弹，要求韩美停止联合军演，但同时强调朝美领导人关系良好。朝美双方围绕重启对话的试探进一步升温。

特朗普星期三（8月19日）在白宫被问及会否与金正恩讨论无核化时，没有正面回答，只说：“我不想谈那个。但正如你们所知道的，我和金正恩保持着良好关系。”

他随后罕见地具体指出：“金正恩拥有57枚非常强大的核武器。他有核武器。”

这是特朗普迄今对朝鲜核武规模最具体的公开表述。特朗普第二任期以来已多次称朝鲜为“核大国”，这次不仅具体点出核武数量，还刻意避谈无核化立场，使外界更加关注华盛顿是否正在事实上接受朝鲜拥核的现实。

韩国国防部长安圭伯星期四（20日）在国会指出，韩国民间研究机构通常估计朝鲜拥有约80至120枚核武器，与特朗普所称的57枚“存在差异”。不过，由于情报有限，很难确定朝鲜拥核的准确数量；韩国军方评估属于韩美机密，无法公开。

专家指出，特朗普刻意抛出“57枚”这一具体数字，除了凸显朝鲜拥核的现实外，也可能是在向金正恩发出警告——美国正密切监控朝鲜核武计划，对朝鲜高度保密的核能力并非毫无掌握。

美国一直不承认朝鲜为拥核国，并致力于推动朝鲜半岛完全无核化。不过，如果特朗普不再把弃核作为重启谈判的前提，而是接受朝鲜现有核能力，把谈判重点转向冻结核武数量、限制核材料生产及导弹开发，朝美核谈判可能由过去的“无核化交易”转向“核风险管理”。

朝鲜边施压边释善意 对话空间仍在

就在特朗普持续释放对话信号之际，平壤则通过军事行动提高谈判筹码。韩国军方20日下午侦测到朝鲜从平壤一带向朝鲜半岛东部海域发射十多枚弹道导弹。这是朝鲜相隔八天再次发射弹道导弹，也是今年第12次发射，正值缩减规模后的韩美联合军演即将结束之际。

此次发射也发生在中国外交部长王毅结束两日访韩行程后。王毅离开韩国约一个半小时后，朝鲜便传出发射导弹的消息。

朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正19日晚发表谈话，称朝鲜对韩美缩减联合军演规模“不感兴趣”，而是要求“完全停止”演习。

她也否认特朗普所说的朝美双方曾有沟通，表明对此“完全不知情”。但她随即强调，金正恩与特朗普之间的关系“依然很好”，为朝美最高领导人之间的对话留下空间。

韩国统一研究院高级研究委员洪珉认为，朝美目前正处于相互摸底阶段，双方都在试探对方愿意开出什么条件，这种“暧昧期”可能持续至年底。

朝鲜对美国留有余地，对韩国却继续保持强硬。平壤近期猛烈批评韩国推进核动力潜艇等军事计划，显示朝鲜仍试图排除首尔，直接与华盛顿交涉。

随着特朗普明确指出预计今年内与金正恩会面，围绕联合军演、核武及谈判条件的朝美博弈预计将进一步发展。