（华盛顿综合电）美国总统特朗普宣布对伊朗经济采取重大行动，任何与伊朗有商业往来或为它提供援助的国家将受到严惩。伊朗指特朗普此举旨在转移人们对美国国内问题的注意力，并称美国只会遭受进一步的失败。

特朗普星期三（8月19日）在社交媒体上说，由于伊朗没有把握他提供的谈判机会，他将对伊朗采取有史以来最具毁灭性的经济行动。“这将是一场规模空前的经济战与孤立行动……任何国家若允许本国金融机构、企业、机场或政府机构向伊朗提供任何形式援助，将面临极其严重的经济后果。”

特朗普没有点名这些国家，仅说“你们知道自己是谁”。他称：“石油走私、货币互换、现金转移、货币兑换处、船舶登记处、空壳公司——所有这些活动必须立即停止。”

特朗普形容，这是“经济层面的诺曼底登陆日”（Economic D-Day），但没有透露更多细节。他呼吁盟友共同孤立伊朗，挫败伊朗威胁。

伊朗外交部长阿拉格齐周四（20日）称，美国所谓的经济诺曼底登陆日旨在转移人们对美国自身危机，包括前所未见的高债务，以及利息成本飙升的视线。

他说：“在已经失败的政策上加码，只会招致进一步的失败，以及伊朗人民的敌意。美国经济恐怖主义正威胁着全球经济与世界各国主权。”

分析：虽未指名严惩目标实为针对中国

黑曜石风险咨询公司管理负责人埃里克森认为，特朗普虽在帖子中向“任何”援助伊朗的国家发出威胁，但实际上针对的只有中国，因为“中国无疑是伊朗的经济命脉”。

中国是伊朗石油的最大买家。如果美国针对伊朗石油销售采取行动，这可能引发与中国的新一轮冲突，令特朗普延长中美关税休战的努力变得更复杂。

针对特朗普的宣布，中国外交部发言人林剑周四说，制裁和施压无助于解决问题，中方呼吁通过政治外交途径解决问题。

与此同时，美军据说已悄悄建立一条进出霍尔木兹海峡的航运通道，以确保每天有数百万桶石油运出。

美国新闻网站Axios引述知情官员报道，这项行动已持续数周，美军事先破坏了伊朗的雷达和海上监视系统，以削弱伊朗监控海峡南部通道的能力。过去两周，每天有15到20艘油轮经阿曼沿海一条南部航道进出霍尔木兹海峡，日均石油运输量已近1000万桶，为战前的一半左右。

据报道，这项行动与波斯湾地区伙伴协调进行。美军不仅为载有石油的油轮护航，还协助空载油轮经霍尔木兹海峡从阿拉伯海进入波斯湾，在阿联酋、巴林和科威特装载石油后驶离。

阿联酋断绝贸易金融交易 分析：或比美国制裁更伤伊朗

另一方面，彭博社分析指出，阿联酋切断与伊朗的经济联系，恐让伊朗雪上加霜。

阿联酋是伊朗重要的金融和商业枢纽，近年来也是伊朗最大贸易伙伴。咨询公司Ara Enterprise创始人拉扎吉说：“伊朗企业花费数十年时间，在阿联酋建立了广泛的商业网络和人脉。从这个意义上说，阿联酋的贸易禁运可能比美国和欧盟的制裁更有效，对伊朗经济破坏更大。”

阿联酋周三宣布，由于地区局势升级破坏了地区与国际和平与安全，它已停止与伊朗的所有贸易和金融交易。