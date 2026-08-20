印度和日本国防部长在新德里会晤后，同意加强包括海上合作在内的安全关系。

根据两国星期四（8月20日）发布的联合声明，印度国防部长拉吉纳特星（Rajnath Singh）和日本国防部长小泉进次郎（Shinjiro Koizumi）在新德里举行了会谈，并签署了一份关于海上安全合作的备忘录。

印日两国同属“四方安全对话”（Quad）机制，另外两个成员是美国和澳大利亚。机制被视为制衡中国在印度洋和更广泛的亚洲太平洋地区日益增长的影响力。

法新社引述联合声明称：“两国部长重申致力于深化防务合作，以实现自由开放的印太地区。”

“这种合作不仅对日本和印度至关重要，也对该地区和国际社会也至关重要。”

新德里一直渴望东京更多地利用资金和技术，帮助印度发展国内军事装备产业。

两国部长说，两国应探索在海军造船和设计领域开展联合开发，将东京的技术专长与新德里在“印度制造”倡议下的生产能力相结合。

小泉此次访问是在印度总理莫迪7月会见日本首相高市早苗之后进行。当时，双方同意在关键矿产领域加强合作。

会后，高市早苗警告，日本和印度正面临“经济武器化和非市场政策及做法”等挑战。

中国外交部在莫迪与高市早苗会晤后发表评论称，国际合作“不应针对或损害第三方利益，更不应成为形成排他性小集团或煽动对抗的借口”。