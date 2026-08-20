日本近来出现“爆买寺庙”情况，当局怀疑宗教团体正被无意从事宗教活动的第三方滥用，文化厅已设立调查处，对寺院收购交易展开彻查。当局同时正着手制定措施，以防止寺庙被外国资本收购，沦为洗钱和逃税的工具。

文化厅发布的调查显示，受人口下降影响，约80%的日本宗教组织对运营前景感到担忧。截至2024年底，日本全国共有5019个“不活跃宗教团体”，其中2996个为佛教组织。这些“休眠”的寺庙已成为收购目标。

文化厅4月起对“爆买寺庙”的情况展开调查。官方通告指出，日本的《宗教法人（团体）法》禁止将宗教组织用于与宗教活动无关的用途；若收购或拥有宗教组织时无意延续或继承其原有的宗教职能，即属违法行为。

评论指出，由于日本的宗教团体享有税务优惠，当局担心一些外国人通过担任宗教团体的代表董事等职位来进行逃税、洗钱等非法活动。此外，国际金融特别工作组（FATF）此前对日本发布警告，指出宗教组织存在被利用进行恐怖主义融资的风险，这也是促使当局加强监管的原因之一。

以寺主可快捷移居日本为饵 中介公然网上打广告卖寺庙

日本《现代杂志》在题为“买房之外的买寺庙热潮”文章中，提到中国社交媒体上流传着诸如“100万人民币（近19万新元）即可购得日本历史悠久的寺庙”、“成为寺庙主人是移居日本的捷径”等投资广告。

报道称，对寺庙有兴趣的是中国买家，目的是利用日本宗教团体的免税制度来逃税。

一些中介明目张胆地在网上挂出寺庙交易广告。例如，一座占地约3000坪（约1万平方米）的“历史悠久寺庙”以1亿2000万日元（约96万新元）挂售。有些还宣传潜在回报，如“收益率超过15%的东京都市圈骨灰安置所，售价2亿日元”。一些待售寺庙连同相关房产一起出售，并以“并购交易”的名义进行推广，标价是8亿4000万日元。

据报道，涉及不明资金的寺庙交易活动已被曝光。警方2024年逮捕了两名前司法文书，他们涉嫌伪造寺庙董事会会议记录并提交给法务局，企图以欺诈手段更改京都一个“休眠”宗教团体的代表理事登记信息。

买卖寺庙已引发日本社会以及信徒的不满。报道称，一座以1亿5000万日元卖出的寺庙，因收购方将主神像和墓碑悉数移除并夷为平地，遭到了信徒的投诉。另外，兵库县一座寺庙被收购后，改建成供游客使用的“烧烤别墅”，引发强烈不满。