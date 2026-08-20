在加拿大总理卡尼向加拿大地区领导人简要介绍加拿大与美国的双边贸易协议概要后，加美谈判代表定于星期四（8月20日）在华盛顿恢复贸易谈判。

法新社报道，渥太华方面证实，加拿大负责加美贸易的部长多米尼克·勒布朗（Dominic LeBlanc）定于星期四午后与美国贸易代表杰米森·格里尔（Jamieson Greer）会面。

双方星期三说接近达成最终协议，协议旨在缓解因美国总统特朗普的严厉关税政策引发的数月紧张局势。

美国原定于星期三对加拿大进口商品加征50%的新一轮关税，但特朗普前一天说，由于双方即将达成协议，他将推迟72小时落实计划。

目前，这项潜在协议的细节尚不明确，但卡尼星期三向加拿大各省和地区的领导人通报了谈判进展。

新斯科舍省（Nova Scotia）省长蒂姆·休斯顿（Tim Houston）告诉记者，卡尼提出了美国希望加拿大各省执行的具体要求，包括把美国葡萄酒和烈酒重新上架。此前，由于特朗普对加拿大汽车、钢铁、铝和木材加征关税，一些省份已将这些商品下架。

大西洋沿岸省份的领导人指出，即使美国酒类重返加拿大市场，也无法保证人们会购买，因为民众对特朗普对待加拿大的方式，包括他一再威胁吞并加拿大，产生根深蒂固的不满情绪。

各省仍然可以优先选择加拿大供应商，但不能使用直接排除美国供应商参与项目的条款。

休斯顿拒绝讨论任何拟议中的美国关税削减方案，但他指出，这份协议似乎是“我们在与本届政府打交道时所能期望的最佳结果”。

他还强调，此举保留了“核心要素”，指的是加拿大对乳制品和家禽供应的监管政策。