六个欧洲国家和加拿大发表联合声明，谴责以色列“E1区”定居点建设计划，并敦促以政府立即撤回该计划。

新华社报道，英国、法国、德国、意大利、荷兰、挪威和加拿大七国星期四（8月20日）发表联合声明说，以色列政府公布“E1区”定居点建设项目招标决定“不可接受”，这一项目将割裂约旦河西岸，损害巴勒斯坦领土的连续性，破坏“两国方案”前景。

声明强调，国际法明确认定以色列在约旦河西岸的定居点非法，这是国际社会的立场，并得到联合国安理会支持。

声明指出，当前约旦河西岸局势动荡不安，定居者针对平民的暴力达到前所未有的程度，巴勒斯坦经济也遭受严重限制，因此以方推进定居点建设计划更加令人担忧。

七国敦促以色列政府立即撤回“E1区”定居点建设计划，并停止在约旦河西岸扩建定居点，同时呼吁企业不要参与相关建设项目招标，警告企业可能面临由此产生的法律和声誉风险。

另据彭博社报道，英国星期四早些时候宣布，正准备对参与加沙地带和约旦河西岸“非法定居点扩张”的以色列人实施定向制裁。

以色列政府18日发布“E1区”定居点建设项目1234套住房的招标公告。2025年8月，以色列财政部长斯莫特里奇发表声明称，他计划批准在“E1区”建造3401套住房，旨在“葬送巴勒斯坦国构想”。随后，以国防部下属的民政管理局高级规划委员会批准了这一住房建造计划。

以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，并建设犹太人定居点。长期以来，以军对巴勒斯坦民众的活动和通行施加限制，遭到巴方强烈反对。