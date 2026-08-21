美国财政部长贝森特警告美国盟友和中国，要么支持美国孤立伊朗经济并“瓦解”德黑兰政府，“要么与我们为敌”。

法新社报道，贝森特星期四（8月20日）向消费者新闻与商业频道（CNBC）发表的这番言论表明，这场不得人心的战争拖延近六个月，美国总统特朗普正将施压伊朗的手段从军事转向经济。

贝森特说：“这在伊朗会奏效，我们将推翻这个政权。”

美国国内因伊朗战争影响而承受压力，加上美国中期选举临近，特朗普19日承诺将对伊朗发动“史上最具毁灭性”的经济行动。

贝森特强调，华盛顿希望盟友和竞争对手都加入这一针对伊朗的升级版行动。“这将是世界历史上规模最大的协同经济孤立行动。我们要告诉他们的是，要么站在我们这边，要么与我们为敌。”

被问及美国是否会向中国施压时，贝森特表示“许多对话最好是私下进行”，但他呼吁北京“加入行动”。

贝森特还表示，美国向伊朗发动经济战意味着恢复大规模军事行动的可能性降低。“如果我们实施极限经济施压，那就意味着不太可能重启大规模军事行动，但我必须强调，这只是目前的情况。”

贝森特透露，他将在8月24召开新闻发布会，公布针对伊朗的经济措施细节。

特朗普同一天在自家社媒平台真相社交（Truth Social）发文说：“没有人比我更愿意给伊朗伊斯兰共和国一个达成协议的机会。可悲的是，他们没能抓住这个机会。因此，我在此宣布，我们将发起有史以来最具毁灭性的经济行动！这将是一场前所未有的经济战和孤立行动。”

“他们的海军已覆灭，他们的空军已被摧毁，他们的军事工厂已成废墟，他们的货币一文不值，他们的国家正命悬一线。今天，我还要宣布，任何国家或政府实体若允许他们的金融机构、企业、机场向伊朗提供任何形式‘生命线’，都将面临非常严重的经济后果。”

中国国家主席习近平9月24日将访问白宫，届时伊朗议题必将再度摆上台面，一如特朗普5月北京之行的场景。