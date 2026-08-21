美国财政部宣布扩大部分长期国债回购规模一天后，长期债券收益率止跌回升，美国财政部长贝森特说，他准备扩大回购高成本债券，特朗普政府还将推出一项新的财政倡议，以应对借贷成本持续高企。

彭博社报道，贝森特星期四（8月20日）接受消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说，回购操作规模可以进一步扩大，超越之前公布的40亿美元（约50.85万亿新元）。

贝森特说：“我们可能会在周末或下周初做出宣布，将更加注重财政整顿。”

他另外还向媒体记者表明，美国总统特朗普已指派他和预算局局长沃特负责这一倡议。

在贝森特发表这番言论的前一天，美国财政部宣布将把长期债券的回购规模至少增加一倍。

贝森特解释说，让市场参与者感到意外的这一举措，旨在确保夏季市场“交易清淡”时期的交易有序进行，并引导投资者关注基本面。

不过贝森特20日的讲话对市场走势几乎没有影响，十年期债券收益率起4.5个基点，到4.698%；30年期债券收益率上升4.4个基点，到5.238%。

分析指出，债券收益率偏高，预示着美国这个全球最大经济体持续面对长期借贷成本压力。

贝森特淡化20日的市场波动，称“24小时内发生的任何事情都只是噪音”。他还强调，扩大后的回购规模“可能超过”目前计划下个月启动的40亿美元。

被问及财政部还愿意采取多少措施来降低债券收益率时，贝森特说：“我们有很多工具，所以拭目以待。其中一部分是发出信号——表明我们认为目前的收益率未能反映基本面。”

美国国债截至8月18日首次突破40万亿美元，比原先预测的更早，再次引发市场担忧一场巨大的财政危机正在加速酝酿。

美国财政部19日公布，公共债务总额在前一天营业结束时达到40.05万亿美元，这个增速比国会预算办公室早前预测、国债会在2026财年9月份结束时达到39.4万亿美元快得多。