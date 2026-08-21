美国纽约州一名女子因涉嫌策划袭击纽约州议会大厦被逮捕，并已被起诉。

路透社报道，美国司法部星期四（8月20日）说，35岁女子鲍伊（Jessica Bowie）意图在位于纽约州首府奥尔巴尼的纽约州议会大厦，发动一场受极端组织伊斯兰国（ISIS）启发的袭击。

鲍伊被发现多次前往纽约州议会大厦，并拍摄多张大厦照片。

负责国家安全事务的助理司法部长艾森伯格说，鲍伊密谋在纽约州议会大厦引爆炸弹，意图杀害公职人员并尽可能摧毁这栋大厦，然后逃往叙利亚境内由伊斯兰国组织控制的地区。

本身住在奥尔巴尼的鲍伊于本周三（19日）被捕，当时她持有一个她自认为是爆炸装置的物品。

联邦调查局（FBI）国家安全处行动主管福多尔说，根据刑事诉状，鲍伊曾宣誓效忠伊斯兰国组织。

根据美国司法部声明和起诉书，鲍伊曾在网上发表反美言论，已被监视一个多月，她与至少一名冒充伊斯兰国协助者的线人保持联系，并向一名线人请教如何制造爆炸装置。

鲍伊被捕后，纽约州州长霍楚尔发表声明说，鉴于政治暴力和针对公职人员的威胁日益增加，纽约州已采取措施加强州议会大厦和州政府各部门的安全。