挪威认为美国关税政策在持续制造新的不确定性，并强烈反对美国单方面向挪威商品征收新关税。

新华社报道，根据挪威外交部星期四（8月20日）发表的声明，挪威外交部国务秘书克拉维克（Motzfeldt Kravik）19日在华盛顿会见美国副贸易代表戈特曼（Jeff Goettman），双方讨论了美国对挪威商品的关税以及美国正在进行的全球工业产能过剩调查。

挪威外交部长艾德（Espen Barth Eide）在声明中说，挪方强烈反对美国单方面关税措施。他说，美国“没有理由给予挪威不同于欧盟的待遇”。

对于挪美达成贸易协议的可能性，艾德称相关协议必须符合挪威利益，挪方不会“不惜任何代价”达成协议；即便一些国家已经与美国达成贸易协议，美方关税政策仍在制造新的不确定性。

艾德说，克拉维克在会晤戈特曼时，对美国产能过剩调查的依据表示质疑，美国的调查涵盖挪威、欧盟和另外14个国家。

美国贸易代表办公室7月23日以所谓“强迫劳动”为由，对包括挪威在内的60个国家和地区征收10%至12.5%的新关税。