截至韩国时间星期五（8月21日）上午6时30分（新加坡时间凌晨5时30分），朝中社、《劳动新闻》等朝鲜官媒均未报道前一天朝鲜发射弹道导弹的消息。

朝鲜通常在发射弹道导弹的次日上午通过官媒宣传发射目的和成果，若朝鲜领导人金正恩到场观摩发射，更会以大篇幅报道，但却罕见对近两周内的三次导弹试射保持沉默。

韩联社报道，韩国联合参谋本部20日表示，捕捉到当天下午5时许朝鲜从平壤一带向东部海域发射十余枚短程弹道导弹，韩美情报部门正缜密分析具体参数。据韩联参消息，导弹飞行距离约达300公里。

这是朝鲜时隔八天再次发射弹道导弹，也是今年以来的第12次。

8月6日下午5时许，朝鲜从元山一带发射一枚短程弹道导弹。8月12日清晨6时，朝鲜又从江原道元山一带向东部海域发射一枚弹道导弹。

分析认为，朝鲜近期发射弹道导弹，或意在抗议韩美进行代号为“乙支自由之盾”（UFS）的联合军演。这个年度联合演习原定于8月17日至27日进行，但是美国总统特朗普下令缩减训练规模。据此，演习时间从原先的11天大幅缩短至五天，于21日结束。

有观点指出，在特朗普对朝鲜释放重启对话的信息，并下令缩减韩美军事演习规模的背景下，朝鲜仍发射弹道导弹，或意在施压韩美全面叫停联合军事演习。