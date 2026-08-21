美国对黎巴嫩真主党实施新制裁，并将真主党重新认定为在伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”（Quds Force）指挥下，为伊朗政权效力的武装组织。

综合法新社和路透社报道，美国财政部星期四（8月20日）发表声明说，真主党作为恐怖组织的法律认定已进行修改，明确指出真主党在伊朗伊斯兰革命卫队，特别是在革命卫队圣城旅”的指挥下，“为伊朗政权服务”。

真主党于1997年被美国列为外国恐怖组织，并于2001年被列为特别指定的全球恐怖主义实体。

真主党既是黎巴嫩的一个政党，也是一个武装组织。制裁旨在通过冻结资产、禁止银行与特定实体进行交易以及禁止商品、服务、物资援助的流动，切断资金网络和孤立目标。

匿名美国官员说，星期四的举措并不代表美国总统特朗普誓言要对伊朗采取的新行动。

正在竭力结束伊朗战争的特朗普星期三（19日）誓言，会对伊朗采取“史上最具毁灭性”的经济行动，并警告，任何国家若向伊朗提供“任何形式的生命线”，都将面临非常严重的经济后果。

美国财政部长贝森特星期四早些时候说，他将在8月24日公布针对伊朗的经济措施细节。