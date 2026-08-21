（华盛顿综合电）特朗普政府宣布放宽汽油贩售的监管标准，允许业者提前两周开始售卖污染排放较高的冬季配方汽油，以减缓美伊战事引发的燃料成本上涨和供应短缺的挑战。

美国环境保护署（EPA）星期四（8月20日）宣布，将每年9月15日才可开始贩售的10%乙醇含量（E10）冬季汽油，提前至9月1日。

车辆使用E10汽油时燃烧产生的排放较高，业者按条例须在夏季改售燃烧排放量较低的夏季配方汽油，以减少汽车在炎热天气中排放的烟雾，降低空气污染。

不过，中东局势近期恶化导致油价再度飙高，美国汽车协会数据显示，美国汽油平均价格自7月中以来就处于每加仑4美元以上，截至周四报4.10美元（约5.20新元），比战争爆发前高出近1美元，创历年来这期间的最高价位。

EPA估计，提前贩售冬季汽油每日可提高国内供应达数十万桶，减缓民众的价格压力。EPA局长泽尔丁（Lee Zeldin）说：“特朗普总统优先确保美国家庭可享有可负担的汽油和能源。”

美国能源部长赖特称，这是特朗普政府采取行动“削减繁文缛节，增加汽油供应，降低价格”的又一个例子。

不过，有业界专家指出，由于一些州属拥有自身的汽油管制条例，联邦政府放宽监管对汽油价格的影响取决于各州跟进的速度。海峡石油首席能源顾问洛查（Tom Kloza）对路透社说，除非纽约和新泽西都同意放宽，新措施的效果估计有限。

欧洲天然气告急 价格飙至五个月新高

美伊战事胶着，也为全球能源供应前景和欧洲应对即将到来的冬季准备工作蒙上阴影。特朗普周三（19日）宣布强力制裁以重击伊朗经济，却缓解不了欧洲天然气库存告急。欧洲天然气期货合同价格在隔天飙升3.9%至五个月的新高，自3月份以来首次碰触每兆瓦时65欧元（约96.50新元）。

目前，欧洲的天然气储存量已跌至62%，是2009年以来最低的同季水平。与此同时，来自韩国燃气公社的大宗液化天然气购买合同也打击市场情绪，显示亚洲地区的需求也正在上扬，其他买家已进场与欧洲竞购有限的货源。

虽然当前天然气价位仍远低于四年前俄乌战争爆发时，但已比去年同期高出逾一倍。若供应继续受阻，导致亚洲与其他区域的竞购情况恶化，能源成本势必进一步攀升。

摩根士丹利策略师在最新报告中警告，全球各地的天然气库存都低于历史平均，“在冬季以前恢复正常的窗口正快速关闭”。