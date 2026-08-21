正当各界密切关注美国总统特朗普身边的一名女助理之时，从公众视线消失了一个月的美国第一夫人梅拉尼娅星期四（8月20日）露面时，调侃媒体说：“听说你们想念我。”

法新社报道，梅拉尼娅与她80岁的丈夫、美国总统特朗普，从椭圆形办公室手牵手走到玫瑰园。梅拉尼娅在讲台上致开场白时，轻笑着说：“大家午安。听说你们想念我。我这不就来了吗。”

梅拉尼娅说这话时，特朗普就坐在讲台下。

8月20日，美国第一夫人梅拉尼娅在白宫玫瑰园举行的“培育未来”活动上致辞。（彭博社）

这场活动是为印地赛车（IndyCar）和福克斯公司（Fox Corporation）捐赠一笔大学奖学金而举行，目的是为华盛顿街头即将举行的印地赛车预热。

这场赛车旨在庆祝美国独立250周年，但所有人的目光都集中在56岁的梅拉尼娅身上，她上次公开露面是在7月19日的国际足联世界杯决赛。

梅拉尼娅缺席了几场重大活动，包括7月24日重新安排的白宫记者协会年度晚宴。白宫记者协会晚宴本在4月举行，因发生枪击惊魂而被迫中断举行，梅拉尼娅当晚在场。

美国全国广播公司（NBC）17日的一篇分析文章指出，在特朗普的第二个总统任期，梅拉尼娅大幅减少公开露面，她出席公开活动的数量约为特朗普首个任期同期的一半。

在梅拉尼娅重回公众视线之际，外界正对特朗普那位35岁、极度忠心的女行政助理哈普议论纷纷。

本周，一名民主党参议员竞选人质疑道，特朗普在土耳其面临安全威胁时，仅有少数几人与他一起乘秘密军机撤离，为何哈普是其中一人。白宫随即对此做出愤怒回应。

在特朗普的第二任期内，哈普几乎一直陪伴在他身边，有时帮特朗普撰写社媒贴文，有时帮他打印资料，她因此被戏称为“人体打印机”。

哈普似乎没有在20日玫瑰园的活动中现身。