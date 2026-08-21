（华盛顿彭博电）美国高校今年秋季入学的外国申请者减少约一成，创至少10年来最大跌幅，显示特朗普政府收紧学生签证政策后，国际学生入学人数可能锐减。

美国主要大学申请平台Common App星期四（8月20日）发布报告说，外国申请者比去年减少近1万6000人。调查涵盖1146所高校，比上一学年增加4%。

亚洲和非洲申请人数均出现双位数跌幅，欧洲也减少4%，扭转多年来持续增长的趋势。美国国内的申请者则增加4%。

过去一年，特朗普政府多次修改学生签证规定，限制外国学生入境。2024年至2025年申请周期结束时，当局才开始加大打击学生签证持有者，外国申请人数当时仅减少1%。

Common App高级数据科学家休斯说，最近的这次跌幅是平台自2013年开始收集电子申请数据以来最大的一次，由于更难取得签证，这可能降低学生申请意愿。

美国最近也收紧实行数十年的政策，限制签证持有者转系、转校，以及毕业后留美，外国学生人数跌势可能加剧。

不同高校受到的影响不一，仅录取低于25%申请者的顶尖学府，外国申请者只减少1%；录取率超过一半的高校则锐减约20%，显示国际知名度较低的学校承受更大压力。

国际学生减少将加剧美国高校的财务困境。这些学校已面对适龄人口萎缩，以及社会质疑高等教育价值等挑战。

另一方面，申请者提交SAT或ACT等标准化考试成绩的人数比去年增加11%，不提交者减少5%，显示这类考试重新受到重视。

目前仅5%高校强制提交成绩，而特朗普政府此前曾明确表示，不强制提交考试成绩的政策往往更有利于贫困和非白人申请者。