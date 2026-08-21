（巴黎综合电）过去两个月，欧洲各地多达8000万人在创纪录的夏季热浪中至少经历一天40摄氏度以上的高温炙烤。德国、法国和西班牙今夏已有2万5000多人因高温相关原因死亡。

法新社综合分析欧洲干旱观测站的每日最高温数据和欧盟联合研究中心的人口数据发现，自6月中以来，3000万法国人、2300万西班牙人，以及德国和意大利各800万人，至少经历了一天40摄氏度以上的高温。这些地区当中，有许多之前不常出现如此酷热天气，许多建筑物包括医院、学校和疗养院都没有冷气等降温设施。

若以35摄氏度以上高温计算，欧洲多达80%的人口或相当于4亿9000万人都在过去两个月经历过这番折磨，且非常频繁。以法国来看，超过2000万人在这期间经历了至少21天，是2022年夏季的五倍。

以往多能避开极端高温的英国、比利时、荷兰和波兰今年都逃不过35摄氏度以上高温的煎熬。

据法国国家科学研究中心的观察，虽然高山地区得以躲过最严酷的热浪，但阿尔卑斯山脉仍受高温波及，今年的落石事件次数创纪录。这是因为高温融化了石头缝隙间的冰，导致它们无法黏合而坠落。

德国四月以来已1万4000人死于热浪相关因素

德国星期四（8月20日）发布的官方数据显示，今年4月6日至8月9日期间，已有1万4000多起与热浪相关的死亡案例，创历史纪录，相当于每10万人中有17人因此死亡。

过去10年死亡人数较多的2018年和2019年，分别约有9400人和7600人死亡。而今年单单在6月22日至28日、多地气温达到40摄氏度的一周内，就有约9600人因高温相关原因死亡。加上西班牙的4500多人和法国的7300多人，热浪已导致欧洲大陆西部三大国至今累计逾2万5000人丢命。

多瑙河水位急降 保加利亚核电厂减产

欧洲大陆旱灾导致多瑙河水位下降，使得保加利亚成为最新一个被迫减少核电厂发电的国家。

位于多瑙河畔的科兹洛杜伊（Kozloduy）国营核电厂宣布，由于多瑙河“史无前例严重”的水位下降，须减少两个核反应堆当中一个的发电量约120兆瓦，以确保核电厂可安全运作。

科兹洛杜伊是保加利亚唯一核电厂，供应全国三分之一的电力。这是它营运52年来首次因“极端气候和水文条件”而减产。

邻国罗马尼亚和匈牙利核电厂本月早前也因多瑙河水位急降而减产或暂停运作。