（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华预告，从本月底至10月，他将在三个重要日子作出与国家和人民息息相关的重大宣布，包括国庆日、马来西亚日和财政预算案。

安华星期四（8月20日）在一场“与安华相遇”对话会上透露，他会在8月底国庆日前夕、9月16日马来西亚日及10月初提呈财政预算案时，作出数项重要宣布。

不过，他没有透露具体详情，只说会事先聆听及征求各方的意见。

马国将在8月31日庆祝独立69周年。按照惯例，安华会在国庆日前夕，也就是8月30日晚上发表国庆献词。

安华说：“8月30日晚上会有一项宣布，（之后是）9月16日，接着10月初财政预算案（也会有宣布）。”

尽管安华没有进一步说明，但外界普遍认为，安华领导的希望联盟近期接连在州选举中受挫，接下来必然会推出许多惠民措施挽回民心，特别是通过预计10月9日提呈的2027年度财政预算案来“派糖果”，为随时可能举行的全国大选铺路。

另一方面，马国通讯部秘书长阿都哈林说，考虑到全球能源危机，今年国庆庆典，政府将秉持节约原则控制开支，缩减游行及表演规模，但空军飞行表演等标志性节目仍会保留，庆典的热闹气氛不会因此减弱。

马国今年国庆以“昌明马来西亚：共享福祉”为主题，预料当天将吸引超过8万人到布城广场同庆。