美国特朗普政府星期一（8月24日）公布拟议法规，计划以正式规则固定一项针对高技能外国员工的H-1B签证收费，每份申请收费10万3265美元（约13万1273新元）。特朗普政府此前曾试图把H-1B签证申请费提高至10万美元，但相关政策遭法院裁定违法。

综合路透社和新华社报道，美国国土安全部下属公民与移民服务局24日在一份新闻稿中说，国土安全部提议对受配额限制的H-1B签证申请收取10万3265美元（约13万1273新元）的费用，这项拟议收费“将用于弥补联邦政府管理合法移民系统的部分成本”。

美国国土安全部估计，按照每年预计8万5000份受配额限制的H-1B签证申请，拟议收费每年将带来约88亿美元的收入。

根据拟议规则，部分不受年度配额限制的H-1B申请可获豁免，包括一些非营利研究机构、政府研究机构和高等教育机构提交的申请。

这项拟议规则将于8月25日在美国政府《联邦公报》正式公布，公众有30天时间提交意见，之后才能生效。

这项拟议规则距特朗普政府此前抬高H-1B签证费被法官驳回仅两个多月。特朗普政府去年首次临时实施的10万美元H-1B签证申请费政策，大幅推高了科技、教育、科研领域的签证成本。根据法庭文件，截至今年2月底，约有70个雇主为总共85份H-1B签证申请支付了10万美元费用。

美国马萨诸塞州一联邦法官6月裁定，特朗普政府将H-1B签证申请费用提高至10万美元的政策违法，认定此款项属于未经国会授权的税收。目前，马萨诸塞州一所上诉法院正在审理美国政府的上诉。

H-1B签证是美国一种临时工作签证，允许美国企业雇佣外籍专业技术人员，以填补国内难以找到合适人才的职位空缺，主要被美国科技企业用于吸引高学历外籍人才。

特朗普政府去年9月推出10万美元收费措施时说，政策旨在确保美国引进高技能、难以由美国劳工替代的外国人才。新的拟议规则则试图通过正式法规确立这项高额收费。