世界卫生组织说，鉴于刚果（金）伊波拉疫情形势，世卫组织总干事已向会员国发布关于疫情防控的更新版临时建议。其中只有刚果（金）的风险等级为“非常高”，周边九国风险等级为“高”，其他国家的风险等级为“低”。

新华社报道，世卫组织星期一（8月24日）在官网发布声明说，世卫组织已针对刚果（金）疫情形势提出了比之前更详尽的建议，涵盖疫情监测、病例发现和调查、感染预防和控制、临床护理、风险沟通和社区参与等方面，并新增了关于社会措施、大型集会和国内流动的章节。

声明说，截至8月14日，世卫组织秘书处评估刚果（金）的风险等级为“非常高”，目前只有刚果（金）属于这一类别。刚果（金）周边的安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果（布）、卢旺达、南苏丹等九国风险等级为“高”。其他国家的风险等级为“低”。

刚果（金）本轮伊波拉疫情由本迪布焦型伊波拉病毒引发，目前尚无疫苗和特异性疗法。世卫组织非洲区域办事处日前发布公报说，当前针对本迪布焦型伊波拉病毒的潜在治疗手段的临床试验和候选疫苗评估工作正在持续推进。

世卫组织总干事谭德塞18日宣布，根据当天举行的紧急委员会会议建议，刚果（金）本轮伊波拉疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”。谭德塞说，本轮疫情已成为全球有记录以来第二大伊波拉疫情，传播速度超过以往任何一次。