（东大阪法新电）日本酷暑难耐，一些企业纷纷为员工添置降温设备应对高温风险。一款电话亭大小的“人用冰箱”今年4月上市后就大受欢迎，至今已售出300多台。

这款称为“Do Hiemon Box”的可移动设备只须接入普通电源插座就能使用。它的耗电量不大，内部喷出的冷气会让使用者在几分钟内迅速降温，并设有20分钟自动关闭机制以防过度使用。

24岁的搬运工人小西太一每天得徒手搬运沉重的金属工具和零件箱，一天会进入“人用冰箱”休息三次，让自己降温。他说：“感觉真的很好……我才进去大约两分钟，但这已足以让身上的汗全都干了。”

人用冰箱的耗电量不大，可在几分钟内让使用者迅速降温。（法新社）

总部在东京的工业设备经销商Trusco Nakayama说，自4月开始销售以来，公司已售出300多台人用冰箱，每台售价150万日元（约1万2000新元）。

他们的客户包括建筑工地、工厂和仓库，未来还将拓展至高尔夫球场甚至棒球场。

日本在2025年经历了有记录以来最炎热的夏季。今年夏天，日本全国有近6万3000人因中暑等高温相关症状需要紧急救治。单是在东京，截至8月中旬的一个月内就记录了近120起与高温有关的死亡病例。

帝国数据库今年7月展开的调查显示，50%的企业称，酷热天气已干扰公司运营，近88%的企业已加强措施，协助员工应对高温。