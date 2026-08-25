（华盛顿综合电）美国总统特朗普威胁明年起把加拿大汽车的关税提高一倍，显示两国贸易争端进一步升级。

特朗普星期一（8月24日）在社交媒体发文说：“2027年1月1日，针对所有汽车、卡车（无论大小）、汽车零部件及钢铁的关税将提高至50%。”

目前，美国对加拿大汽车所含的非美国成分征收25%关税，进口钢铁一般已面对50%关税。

美加贸易谈判上星期五（21日）告吹，美国星期六（22日）起对价值200亿美元（约254亿新元）加拿大商品征收50%关税的措施。加拿大总理卡尼同日宣布，加方将在9月8日对美国商品征收等额报复性关税。

美加贸易争端升级可能扰乱全球一体化程度最高的其中一条汽车供应链。美国汽车生产高度依赖加拿大制造的零件和车辆，加征关税可能推高美国汽车制造商和消费者的成本。

加拿大政府星期一晚间说，加拿大将在星期二宣布针对特朗普最新关税措施的应对方案。

在两国贸易战升级之际，特朗普也与加拿大安大略省省长福特爆发骂战，福特曾谈及报复美国的措施如切断电力出口。

对此，特朗普星期二在社媒发文说，他正在认真考虑把美加边境的安大略湖更名为“美国湖”，“因为我们预计未来不会再与安大略省进行太多贸易往来”。