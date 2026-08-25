特金会能否影响美国中期选举选情？

美国和韩国的联合军事演习上个星期罕见地缩减规模，美国总统特朗普明示要跟朝鲜领导人金正恩举行第四次特金会，加上美国深陷伊朗战争和中期选举临近的背景，“特金会”再次成为国际舆论的关注。

一方是急于在11月中期选举前捞取外交政绩、高调示好的特朗普；一方是手握57至上百枚核弹头筹码的金正恩。

这场交织着大国博弈、美朝心理战的地缘政治大戏，正迎来全新的变局。

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人吴汉钧与《联合早报》驻首尔通讯员姜贵瑛，和美国得克萨斯州山姆休士顿州立大学政治系副教授翁履中，跟我们的听众深入分析朝美韩的形势变化，以及跟美国中期选举有什么关系。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

00:00 开场

02:25 美国总统特朗普为什么会突然宣布缩减跟韩国的军事演习规模？

04:41 韩国国内怎么看待美国和特朗普对朝鲜的态度变化？

06:53 李在明配合特朗普的说法，为的是什么？韩国政府有什么应对准备？

08:34 “特金会4.0”会发生吗？为什么朝鲜愿意配合演出？

10:45 特朗普急了？金正恩是他的“救命稻草”？

15:26 特金会如果真的在选前办成了，对中期选举的共和党选情有多大影响？

18:56 美国民众对特朗普政府的政策普遍持什么态度？

精彩片段：什么因素促使特朗普缩减军演并提议特金会？

主持人吴汉钧：选民通常最关心还是自己最切身的问题，您还说到美国特朗普其实想要转移焦点，想要告诉保守派的选民说，国际局势我还尽在掌握当中。

但是我们知道，选民最看重的柴米油盐和能源的费用，国际油价等还是处于高位，这些东西应该才是这个选举当中最受关注的课题，特金会对这些课题对这些选民的影响有那么大吗？

翁履中副教授：它可以转移焦点，但它没有办法改变收据上面的金额。所以简单来说，影响有限。

可是我们要知道，因为美国的期中选举，尤其它不是在总统大选年这种期中选举，它的投票率真的是比较低的，大概就在45%到50%。所以你以选民的数字很客观地来算，美国的共和党的支持者大概在30%，民主党大概在30%，中间选民大概40%。

那你算这个比例你就知道，当你只有45%的人出来投票的时候，你死死的抓住你保守派的30%

铁票，让你这保守派选民觉得我们的总统还是很伟大的，还是很厉害的。虽然油价有点高，可是国际局势那么混乱，我只能靠他。