（伦敦／巴黎综合电）美伊战争持续六个月期间，霍尔木兹海峡共发生68起商船事故，相当于每2.6天一起，导致至少20名海员或港口人员死亡、35人受伤及一人失踪。

据联合国属下的国际海事组织（International Maritime Organization，IMO）星期一（8月24日）发布的数据，美伊战争期间的68起商船事故，约一半涉及油船，20%涉及集装箱船，15%涉及散货船。

由英国皇家海军设于迪拜的英国海事贸易行动办公室（United Kingdom Maritime Trade Operations） 将当中的47起事故归类为袭击事件。

当中，以悬挂利比亚旗帜的船只为数最多，共涉及13起事件；巴拿马和马绍尔群岛注册的商船各有10艘。至于伊朗注册的商船，则涉及当中四起事件。

商船发生事故的频率，随着战争局势演变而起落。从2月28日战争爆发至美伊6月17日宣布签订停火谅解备忘录启动谈判期间，平均每2.3日发生一起事故，死伤人数也最多，共16人死亡和19人受伤。

美伊启动谈判至7月7日谈判破局期间，事故减至平均每4.6天一起，期间并未传出伤亡。这期间发生的五起事故，四起在近阿曼海岸的海峡最狭窄处发生，这段时期德黑兰为了掌控海峡及向船只收费，警告商船只可经由伊朗批准的近伊朗沿岸的唯一航线通行。

双方自7月8日恢复交火，局势再陷入动荡，事故频率回升至平均每2.8天一起，期间四人死亡，16人受伤，一人失踪。

IMO指出，至今仍有500艘船和6000名船员受困波斯湾地区。

霍尔木兹海峡船只穿行随冲突局势起伏

霍尔木兹海峡穿行的船只，同样跟着冲突局势起伏。法新社根据海事信息追踪机构Kpler的数据分析发现，战事2月底爆发后，穿行海峡的船只，从原本日均95趟，大跌至10趟。

美伊6月中达成停火备忘录后，日均通行量一度回升至36趟，但7月7日谈判破局后又跌回15趟。本星期一更是只有一艘天然气船驶入海峡，创5月7日以来最少。

战争爆发前，来往的船只都采用IMO的海峡中间路线自由穿行，但如今须在德黑兰批准的北线或靠近阿曼沿岸的南线之间选择，且须冒险行经或已布雷的海域。

6月17日至7月7日局势相对平静期间，每天平均有九艘船使用伊朗航线，八艘使用阿曼航线，其他则使用IMO传统航线或无从认证的航线。7月8日至今，多达三分之二的船只航行路线因信号器关闭、信号封堵或卫星图像失踪而无从认证。

联合国吁各方支持化肥等物资运输机制

联合国秘书长古特雷斯星期一提到，联合国愿扮演“中立协调者”角色，建立一个协调机制，以恢复因霍尔木兹海峡航运中断而受阻的化肥运输。他呼吁所有涉及冲突的各方支持这个机制。

古特雷斯最初在3月份启动探讨设立这个化肥和其他原材料海运机制，目的在于降低风险、支持海上转运、重建信任，以推动外交行动和局势降级。

他星期一建议，这个协调机制可在阿曼进行管理。