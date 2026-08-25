法国与沙特阿拉伯达成协议，将在巴黎附近建造一个大型主题乐园，其中包括至少一个以日本漫画《龙珠》为主题的园区。

法国总统办公室发声明说，这份协议星期一（8月24日）在沙特王储兼首相穆罕默德访问巴黎期间签署。

沙特将通过公共投资基金，在未来数年内累计投资60亿欧元（约89亿新元），在巴黎大区的塞尔吉-蓬图瓦兹（Cergy-Pontoise）地区打造这个大型主题乐园综合体。

声明指出，综合体包括三个主题与休闲乐园，并配备住宿和餐饮设施；项目还包括针对年轻专业人士和学生的住宅。官方预计，这个项目将创造约2万2000个就业岗位。

彭博社引述法国总统府官员说，这个项目是马克龙在2024年访问利雅得期间，与穆罕默德共同启动的，因为两人都热爱日本漫画。

据此前报道，项目将包括全球第二个《龙珠》（Dragon Ball）主题乐园。沙特目前正在首都利雅得附近的奇迪亚城（Qiddiya City），兴建全球首座《龙珠》主题乐园。

法国总统马克龙在社媒平台X发文，形容乐园将成为“全新的全球旅游目的地”，并指项目规模是“自巴黎迪士尼以来未曾见过”的等级。

法兰西岛大区议会主席佩克雷斯（Valerie Pecresse）星期一接受法国电视台采访时也说，她的办公室在过去18个月里，一直致力于这个主题乐园项目，并说这个乐园的规模将与巴黎迪士尼乐园相当。

根据迪士尼公司的数据，巴黎迪士尼乐园1992年开业至今，已吸引超过4亿4500万人次到访。