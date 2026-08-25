（华盛顿综合电）路透社与益普索的最新联合民调显示，美国民众对伊朗战争的支持率已降至冲突爆发初期以来的最低水平，使总统特朗普的支持率也维持在历史低位。

根据这项于周一（8月24日）结束的民调，仅有31%的美国人支持对伊朗的军事行动，比率低于3月份调查的37%，以及本月早些时候的34%。

这主要是受共和党人对战争支持率下滑驱动。在自认为共和党人的受访者中，约有69%支持这场战争，较3月份调查时的77%少。

与此同时，认可特朗普执政表现的受访者仅有33%，是路透社与益普索在特朗普两届任期内所进行民调中的最低水平。

约83%的受访者预计，美伊战争还会持续很长一段时间，比率较本月早前的80%高。

调查也显示，如果现在举行国会选举，独立选民更倾向于投选民主党，而非共和党的候选人。

特朗普在2024年竞选期间承诺控制通货膨胀，并避免旷日持久的军事冲突。但如今，伊朗战争已持续六个月，战事导致美国汽油价格飙升，危及共和党在11月中期选举中的胜算。

分析：伊朗战争久拖不决 特朗普不愿面对现实

法新社指出，特朗普对伊朗战争的态度似乎日趋冷淡，甚至显得不愿意面对现实。他如今更热衷于谈论白宫的直升机坪、宴会厅等翻新工程。

在上周一场白宫记者会上，特朗普13次提到翻新工程使用的“花岗岩”，但只提到“伊朗”三次。被问及伊朗战事，他称：“目前形势非常好。”

然而，这场冲突已成为特朗普的一大政治包袱。就连特朗普的“让美国再次伟大”（MAGA）支持者也开始质疑，他为什么要违背竞选承诺，把美国再拖入战争泥潭之中，且似乎没有脱身之计。

美利坚大学外交政策专家马丁（Garret Martin）告诉法新社：“他（特朗普）确信自己可以重复在委内瑞拉的成功策略。快速展示力量。我认为，他已陷入进退两难的境地。”

对特朗普来说，伊朗战争本应是一场速战速决的胜利，就像今年1月把时任委内瑞拉总统马杜罗抓回美国一样轻松。他多次宣称已在这场战争中取得胜利，但随着停火协议破裂，伊朗拒绝屈服，特朗普已从军事施压转向经济施压；战争目标也从实现伊朗政权变革，变为确保伊朗不会得到核武器。

分析员认为，选民对伊朗战争的不满，可能导致共和党失去对众议院的控制，还可能同时失去参议院控制权。这将阻碍特朗普的立法计划，并使他面临第三次被弹劾的风险。

不过，由于特朗普仍希望在第二个任期结束后留下政治遗产，因此他不太可能对伊朗战争完全撒手不管。

布鲁金斯学会高级研究员加尔斯顿（William Galston）说：“我认为他很在意自己在历史上的地位。他或许认为，以自己命名的雕像、建筑物等可以取代政绩，使他成为一位令人难忘的总统。”