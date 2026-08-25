日本福岛第一核电站事故发生至今15年多，取出熔落燃料碎片这项报废关键工作的启动时间却再次被推迟，使核电站能否按计划报废的前景扑朔迷离。

日本共同社星期二（8月25日）报道，被视为报废工作中最大难关的熔落核燃料取出作业的正式启动时间已从2030年代初推迟至2037年度以后。

此外，燃料碎片的最终处置方法和地点也尚未确定。

日本政府和东京电力公司均表示，将力争在2051年底前完成福岛第一核电站报废和处理水排海，但目前报废工作的完成路径依然模糊不清。

受2011年3月11日的地震和海啸影响，福岛第一核电站发生堆芯熔化，产生约880吨燃料碎片。

东电最初计划2021年使用远程操控机械臂取出碎片，但因开发进展迟缓，改用了钓竿式装置。东电在2024年和2025年共进行了两次取出作业，但取出的碎片总计只有0.9克左右。

原本计划今年7月使用机械臂进行第三次试采集，但由于发现马达存在故障，目前尚不清楚何时才能开始。

在处理水排海方面，从三年前开始排放，至今共排放22次，总计约17.27万吨处理水，储罐中的储水量减少7.6%，降至约124.34万吨。