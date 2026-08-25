美国国务院据报正准备将在美伊冲突前后召回的外交官重新派回中东国家的使领馆，显示特朗普政府预计美伊之间不会重回全面敌对状态。

美国《纽约时报》星期二（8月25日）报道，一份美国国务院内部文件显示，国务院最快可能在本周开始，让驻中东国家使领馆的外交官重返岗位，并缩减使领馆应急措施。

三名因未获授权公开发言而要求匿名的美国官员也证实了这一调整。

根据文件，准备恢复较高人员编制的美国驻外使馆包括：以色列、黎巴嫩、沙特阿拉伯、卡塔尔、约旦、阿曼、伊拉克和科威特。

报道引述美国国务院称：“我们持续评估美国在全球驻外使领馆的安全态势。基于最新评估，我们正调整中东部分驻点的人员配置，以确保在保护人员安全的同时，能继续推进美国的外交政策目标。”

报道称，尽管近期美伊谈判陷入僵局，特朗普政府甚至威胁要实施新的经济制裁，但美方仍决定推进上述人员重返计划。

报道引述奥巴马执政时期的美国驻以色列大使沙皮罗（Dan Shapiro）说：“让人员重返部分撤离的使领馆，表明政府认为战争正在平息。”

沙皮罗也在拜登政府时期担任美国国防部中东事务官员。

国务院文件显示，首批重返的外交官将前往美国驻黎巴嫩使馆，但使馆不会恢复满员编制。

根据计划，外交官将完全重返驻以色列、约旦和阿曼三个使馆。此外，驻阿联酋、沙特、卡塔尔和黎巴嫩的使领馆最初的人员编制上限将定在85%；而驻伊拉克、科威特和巴林的使领馆上限则为75%。

文件补充称，国务院将继续限制在海湾六国和黎巴嫩的外交官携带家属。

不过，曾负责近东事务的副助理国务卿达宁（Robert Danin）受访时提醒，“召回使馆工作人员并不会束缚（特朗普政府）未来对伊朗采取行动的手脚。”

他指出，美国在今年初已经进行过使馆撤离行动，“随时可以再做一次”。

在美国和以色列联手袭击伊朗的前一天，美国驻耶路撒冷使馆的非必要人员及其家属获准由政府出资撤离。

在随后的几星期里，随着伊朗及其区域盟友袭击美国在沙特、科威特、伊拉克等地的使领馆，美国务院下令撤离整个中东地区的外交官员。