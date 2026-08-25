（华盛顿综合电）美国总统特朗普限制邮寄选票的行政令在最高法院赢得了暂时的胜利，但由于法院并未就此举是否合法作出裁决，围绕这项行政令的法律拉锯战预料还会持续。

美国最高法院周一（8月24日）以6比3的表决结果解除了下级法院6月针对这项行政令颁布的禁令。最高法院认为，各州就此采取法律行动还为时过早，但随着11月中期选举临近，它们可再提起诉讼。

今年3月，特朗普签署行政令，指示国土安全部编制并向各州提供有资格在当地投票的美国公民名单，美国邮政总局只能把选票递送给名单上的选民。

由于民主党选民向来更倾向于通过邮寄方式投票，限制邮寄选票可能会赋予共和党人不公平的优势。23个多数由民主党执政的州属与哥伦比亚特区随即发起联合诉讼，要求阻止上述行政令执行。

波士顿联邦地区法院法官塔尔瓦尼6月就此颁布禁令，禁止于中期选举期间在这些州属执行这项行政令。

今年8月，塔尔瓦尼也在另一起由维护投票权组织提起的相关诉讼中裁定，美国邮政总局不得执行有关邮寄投票的新规定。最高法院周一的裁定并不涉及这项禁令。

最高法院多数法官在周一发布的意见书中说，地区法院无权阻止政府执行行政令。由于政府尚未采取可能影响各州的实质行动，因此目前它们主张受到的损害都只是推测。

意见书也指出，这项裁定不意味着政府为执行行政令而采取的任何措施必然是合法的，这一点有待时间证明。

参议院少数党领袖舒默称，最高法院的决定是“耻辱”。他指责特朗普试图让美国人更难投票，好让他们无法就物价飞涨、非法战争和猖獗的腐败等问题追究他的责任。

民主党籍的加利福尼亚州州长纽森已表明，加州将就此事再次提起诉讼。