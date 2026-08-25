乌克兰总统泽连斯基认为，在2027年夏季结束前，存在由美国斡旋结束俄乌战争的机会窗口。乌克兰也已与美国和欧洲国家共同起草了一份建议，准备提交给莫斯科。

路透社星期二（8月25日）报道，泽连斯基在一场媒体简报会上说，鉴于美国2028年将举行总统选举，他认为美国斡旋结束俄乌冲突的窗口介于今年12月在美举行的二十国集团（G20）峰会至2027年夏季结束、大选竞选活动启动之间。

泽连斯基透露，乌克兰和美国及欧洲官员起草一份一页纸的方案，包括实现停火、在乌东顿巴斯地区设立一个由第三方管理的自由经济区，以及欧盟和北约（NATO）将发挥的作用。

他没有提供更多细节，但强调这些想法并非纯粹由乌克兰提出。

俄罗斯总统府发言人则质疑了自由经济区的可行性。发言人称，该领土是俄罗斯的一部分，因此不太可能由第三方来管理。

自愿联盟承诺继续挺乌克兰

挺乌克兰的“志愿联盟”成员国领导人星期一（24日）在乌克兰独立日以实体和线上方式齐聚基辅，承诺在俄罗斯攻击行动不断升级下，继续支持乌克兰。

泽连斯基向与会领导人发表讲话时说，他希望提高无人机和导弹的产量，以对俄罗斯发动更多攻击，但这需要更多资金。

他也透露，爱国者拦截导弹交付量自2023年以来已经减少了一半。

欧盟同天表示，已向乌克兰提供另外61亿欧元（约90亿新元）的军事援助，以加强乌克兰的防空能力。这笔资金属于欧盟此前宣布的900亿欧元贷款计划的一部分。

英乌签署国防AI合作协议

英国首相伯纳姆上任后于星期一首次访问基辅，与泽连斯基签署合作协议，共同开发用于国防和安全领域的人工智能（AI）工具。

根据英国政府声明，英国是首个获准使用乌克兰“复仇者AI实验室”（Avengers AI Labs）的国际伙伴。实验室共收集了500万份战场影像数据，用于训练军事AI模型。

两国还将研究用于无人机和自主系统的低功耗AI晶片。

美国军用运输机降落莫斯科

另一方面，航班跟踪网站Flightradar24数据显示，一架美军运输机星期二降落在莫斯科伏努科沃机场，但目前还不知道是否载有货物或乘客。

俄方发言人称，并不掌握这架飞机的相关信息。

追踪数据显示，这架注册编号为07-7181的大型波音“环球霸王”（Globemaster）运输机，8月23日从美国华盛顿特区附近的坎普斯普林斯（Camp Springs）空军基地起飞，飞抵拉脱维亚首都里加，再由里加直飞莫斯科。

上一次有美国注册的飞机从欧洲直飞俄罗斯是在今年1月。当时，美国特使威特科夫搭乘这架飞机前往莫斯科，与俄罗斯总统普京就乌克兰问题举行和谈。