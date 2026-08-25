（华盛顿／德黑兰综合电）美国宣布对伊朗实施“经济窒息”计划，深化对伊制裁，直到它完全陷入孤立，而不与美国配合的国家同样会被孤立。

美国财政部长贝森特星期一（8月24日）在记者会上说：“我们的目标是，在全球范围内切断维系这个专制政权的所有经济命脉，直到德黑兰陷入孤立无援的境地。”

他警告，不配合美国这个“经济窒息”（economic asphyxiation）计划的国家，将会和伊朗一样面临被孤立的后果。他说，总统特朗普正分别致电各国领导人，要求他们停止与伊朗来往。

美国财政部说，这回次级制裁扩大后，将瞄准伊朗的数码资产、科技、黄金、航空和航运领域。

贝森特上星期已呼吁中国与美国合作，一同制裁伊朗。不过中方表明，制裁无助于解决问题。

贝森特星期一宣布新措施时没点名针对哪些国家，声称是不想搞垮全球金融体系。“我为什么要破坏全球金融体系呢？我们认为，重要的是，先明确规则并给予相关方一段宽限期。但他们也必须知道，行动会迅速展开，我们是认真的。”

美国也宣布制裁60个实体，包括个人、企业和船只等，理由是它们协助伊朗获取石油收入、采购武器和展开网络行动。这些实体遍布全球各地，包括阿联酋、香港、中国大陆、新加坡和欧洲。

贝森特还恫言，任何协助伊朗进行洗钱的实体，将被排除在美元体系之外。

针对美国深化制裁，伊朗经济部长马达尼扎德说，伊朗早有准备，并已制定了两年计划应对美国的新制裁，美方这一轮行动注定失败。

马达尼扎德也说，中国和俄罗斯都没有接受美国的这些措施，预计其他国家也会抵制美国的制裁。

卡塔尔外交部星期二（25日）说，美国的最新制裁属于单边行为，卡塔尔支持旨在解决美伊战争的所有斡旋努力。

中国外交部发言人林剑在例行记者会上答询时说，中方多次表明，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，并指经济战、极限施压只会激化矛盾冲突。

他强调，当务之急是推动局势降温，尽快回归对话谈判轨道，中国同伊朗的合作也不应受到干扰和破坏。中国正密切关注局势发展，将采取一切必要措施维护自身权益。

美国前财政部官员麦克莱斯基说，这次制裁可能导致美国与中国走向对抗，因为中国是伊朗石油的主要买家。

曾是美国国务院制裁协调员的华盛顿智库大西洋理事会学者弗里德认为，特朗普政府的这轮制裁有点雷声大雨点小，但施加经济压力总比重启军事冲突来得好。

他说，这些施压需要时间才能见效，特朗普政府或需做出一些让步以争取各方合作。

美国战争部长赫格塞斯星期一说，美国转向强化经济施压，并不意味着美国已排除军事打击的可能性。美军仍可能在霍尔木兹海峡的任何地方，或伊朗周边展开军事打击。

不过，《纽约时报》星期二报道，美国国务院准备最快于本周，把那些在美伊开战前后召回的外交官重新派回中东各国使领馆，这说明华盛顿预计美伊应该不会重回全面敌对状态。

一直为美伊居中斡旋的巴基斯坦也说，它与伊朗的会谈取得重大进展。巴基斯坦内政部长纳克维说，双方重点讨论了防止冲突继续升级、重新开放霍尔木兹海峡以及尽快结束战争等。