巴西政府判定短视频平台TikTok在处理儿童和青少年个人数据存在不当，对TikTok母公司字节跳动处以1亿5370万雷亚尔（约3787万新元）的罚款，并要求公司删除所有不当收集的数据。

彭博社报道，巴西国家数据保护局称，TikTok在缺乏适当法律依据的情况下处理未成年人的个人信息，且未能建立有效的保护机制来防止不当的数据收集行为。

这个决定已于星期二（8月25日）公布在巴西官方公报中。字节跳动可在10个工作日内提出上诉。

巴西监管机构指出，违规行为不仅发生在使用注册账号的用户身上，也发生在未创建账号仅浏览推送内容的用户身上。监管机构认为，字节跳动的行为未能遵守巴西的数据保护法。

监管机构要求TikTok必须暂停向未注册用户投放广告、关闭直播和私信功能，并大幅减少收集的个人数据。这类用户的平台使用时长也将受到限制。

另一方面，巴西监管机构也批准了字节跳动的合规整改计划，但要求公司必须遵守巴西最新的年龄验证规则。今年3月，巴西实施了一项新法，要求企业和数字平台限制未成年人接触非法或潜在有害的内容。

字节跳动承诺实施合规计划，包括默认将16岁以下用户的TikTok账号，设置为最严格的隐私模式，任何更改均须获得父母的授权。监管机构也要求，平台必须加强控制，并引入更严格的内容过滤机制。

上星期，TikTok与中国母公司字节跳动同意支付4亿美元（约5亿零784万新元），与美国司法部就儿童网络隐私争议达成和解。