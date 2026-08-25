韩国外交部重申，韩国和美国坚持朝鲜完全无核化目标，并反驳美国可能容忍朝鲜拥核的猜测。

韩联社报道，韩国外交部发言人朴斗淳星期二（8月25日）在例行记者会上，回应韩美外长通话后发表的新闻稿未含“无核化”表述一事。

朴斗淳说，正如去年11月韩美首脑会谈所说，双方始终坚持实现朝鲜半岛和平与稳定，以及无核化的目标。为了实现这一目标，两国在紧密协作的基础上推动对朝政策，这次韩美外长通话也就此进行了讨论。

朴斗淳说，实现朝鲜半岛无核化是韩美一贯坚持的立场，也是已通过多项安理会决议得到确认的国际社会一贯共识。韩国政府将继续与国际社会一道，努力推动半岛实现和平、朝核问题取得实质性进展。

韩美外长星期一（24日）通电话，商定在朝鲜半岛和平及朝核问题上保持密切沟通。然而，韩国外交部之后发布的新闻稿，没有提及韩美高层涉朝磋商时通常使用的“无核化”一词，美国国务院发布的简短声明也对无核化、朝鲜问题只字不提，引发外界关注。

有观点推测，在朝鲜拒绝以无核化为前提重启对话的情况下，近期美国总统特朗普为促成朝美对话而避谈无核化，此次韩美外长通话新闻稿未含无核化表述或出于这一考量。但多名韩国外交部官员表示，韩美一贯坚持无核化目标，外交部新闻稿未提及无核化并无其他意图。