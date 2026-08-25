加拿大宣布，从9月8日起，对价值约276亿加元（约200亿美元、约254亿新元）的美国商品征收15%至50%的报复性关税，以对等反制美国此前施加的额外关税。

加拿大政府星期二（8月25日）宣布实施报复性关税，以及为企业和工人提供的纾困计划细节。

加拿大政府在声明中说，反制关税将于9月8日起生效，征税对象涵盖从美国进口的700种产品，税率分别为15%、25%和50%。

路透社引述一名加拿大政府官员说，50%的重税主要针对钢铁、铝、家具和服装等关键行业；25%的关税将加征于乳酪、家用电器和部分海产；而15%的关税则针对电子产品和工具。

这名官员称，新关税在设计上力求把对加拿大消费者和企业的影响降至最低，同时仍能对美国经济造成精准打击。

在为受波及行业和员工提供支持方面，加拿大宣布了一项总额达75亿加元的新增与强化援助方案。具体措施包括支持中小企业、为企业提供现金流融资渠道，以及向可能因新关税面临失业风险的员工提供援助。

加拿大财政部长商鹏飞说：“我们实行‘一元对一元’、税率对等反制的关税措施，并配合数十亿加元的援助方案，这将保护我们的员工、农民、家庭和企业。”

由于美加关税谈判破裂，美国总统特朗普对价值200亿美元的加拿大进口商品加征的50%新关税，已于星期六（22日）正式生效。