叙利亚库尔德武装主导的“叙利亚民主力量”宣布解散，并将全面整合进叙利亚国家机构。

新华社报道，“叙利亚民主力量”（Syrian Democratic Forces）领导人阿卜迪（Mazloum Abdi）星期二（8月25日）在总统府大马士革人民宫举行的新闻发布会上宣布，解散“叙利亚民主力量”及叙库尔德武装所成立的自治政府。

阿卜迪说，叙利亚进入一个“以和平和建设新叙利亚”为主题的新阶段，在与叙过渡政府总统沙拉达成协议、完成将军事力量整合进叙利亚过渡政府军队的进程后，“叙利亚民主力量”的使命结束，其作为一支独立的军事力量解散。

阿卜迪说：“我们希望今天成为一个真正的转折点，从战场走向建设，从战争时代走向和平时代……我们希望建设一个属于所有人民的新叙利亚。”

“叙利亚民主力量”成立于2015年，由库尔德武装“人民保护部队”主导，长期控制叙北部和东部大片地区。

2024年12月叙利亚剧变后，库尔德当局与过渡政府寻求整合，但方案实施遇阻，几度爆发冲突。

今年1月，“叙利亚民主力量”在短时间内失去大片土地，不得不与过渡政府就停火与整合达成协议。