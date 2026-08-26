以色列总理内坦亚胡星期二（8月25日）发表声明称，当天启动针对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处一个下属机构的“撤离工作”。

新华社报道，内坦亚胡说，以色列“绝不允许雇员参与恐怖活动及（2023年）10月7日大屠杀的组织在以色列领土内运作”，并誓言将动用一切手段对其采取行动。

据《以色列时报》报道，下令拆除的机构是联合国近东巴勒斯坦难民救济工程处（UNRWA，简称近东救济工程处）运营的一所职业培训中心，位于东耶路撒冷阿盖卜村。

以色列国家安全部长本-格维尔此前说，以色列警方正努力“将近东救济工程处赶出该地区”。耶路撒冷行政当局已批准一项计划，在该培训中心的土地上修建一条道路和一个“教育综合体”。

报道说，约旦1952年将这块土地移交给近东救济工程处。约旦于1948年战争期间控制了东耶路撒冷。

延伸阅读 以色列拆除联合国近东救济工程处总部大楼 以色列切断与近东救济工程处所有联系

按以色列外交部的说法，该职业培训中心所在的土地并非归近东救济工程处所有，而是属于“犹太民族基金”。

今年初，以色列拆除联合国近东救济工程处位于东耶路撒冷的办公地，遭国际社会强烈谴责。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。

以色列议会2024年10月通过法案，禁止近东救济工程处在以境内开展活动，相关法案于2025年初正式生效。