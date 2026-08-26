美国官员和知情人士透露，美国国务卿鲁比奥近日对多个盟国的外交部长说，美国“现阶段”不会对伊朗发动新的军事打击。

美国新闻网站Axios星期二（8月25日）引述一名美国官员及一名知情人士说，鲁比奥告诉外国同行，美国现阶段（for the time being）会集中精力对伊朗采取其他施压手段，包括前一天刚宣布的制裁举措。

另一名美国官员说，他预计这一政策至少会持续到美国11月中期选举之后。届时，新的军事行动可能会再次被提上议程。

Axios称，这再次表明，美国总统特朗普已对这场战争感到厌倦，并希望战争能够结束——至少目前是如此。

消息人士透露，鲁比奥在与几名外国同行的通话中，阐述特朗普政府目前的对伊政策，包括暂时避免对伊朗采取军事行动、通过海上封锁和新一轮制裁措施加大对伊朗的经济施压，以及尽可能多地将石油运出霍尔木兹海峡，输往全球能源市场。

美国官员也说，尽管鲁比奥表明美国不打算重返大规模作战行动，但他并未排除在伊朗先发制人的情况下，美国发起打击的可能性。

一名美国官员称，美国海军清除海峡水雷是这场战争的转折点，在很大程度上削弱了伊朗的一个主要筹码。

美国官员指霍尔木兹海峡大部分区域的水雷清除工作已经完成，加上最近几周越来越多油轮通过海峡南航道通行，大大削弱了伊朗对全球能源市场的影响力。

一名美国官员说：“伊朗已经失去对海峡的控制权。现在是由美国掌控。”

美国的海上封锁正在剥夺伊朗的关键收入来源。美国官员称，过去两周几乎没有油轮出现在伊朗主要石油出口枢纽哈尔格岛附近。

美国国务院发言人皮戈特告诉Axios：“伊朗经济正处于自由落体式下滑，伊朗军事力量也遭到毁灭性的打击。我们正在切断伊朗政权仅存的每一条财政生命线。”

皮戈特说：“特朗普总统已表明，决不允许伊朗拥有核武器，他将动用一切必要手段来实现这一目标。”