国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，全球经济受伊朗战争能源冲击的影响比预期情况来得好。但她同时对部分国家财政状况恶化表示担忧，具体表现为债券收益率上升以及通胀降温进程停滞。

路透社报道，二十国集团（G20）财长与央行行长会议下周在美国北卡罗来纳州阿什维尔举行。格奥尔基耶娃星期二（8月25日）在一场媒体吹风会上说，波斯湾地区能源供应遭受的负面冲击和人工智能（AI）投资热潮带来的增长利好之间存在着“拉锯战”，而AI投资热潮正开始向美国境外蔓延。

她说，与4月相比，全球经济前景的风险现在更加平衡，但由于财政压力不断增加，以及各国央行可能需要维持紧缩货币政策以控制通胀，整体风险仍然偏向下行。

格奥尔基耶娃说：“全球经济增长正在抵御高额债务、顽固通胀、贸易紧张局势带来的强大逆风。迄今为止，由于多种因素的共同作用，它经受住了因霍尔木兹海峡关闭而造成的能源冲击，全球经济的表现好于我们此前的担忧。”

这些因素包括：许多国家减少石油和天然气储备、非波斯湾地区能源供应增加、能源需求下降、可再生能源产能提升以及部分地区恢复燃煤发电。

格奥尔基耶娃指出，美国在AI领域的投资维持企业利润和消费者支出的强劲势头，而其他国家也在加大数据中心建设力度并积极提供AI硬件供应。

格奥尔基耶娃此次对全球经济形势的概述并未包含任何新的预测。

今年7月，IMF将2026年全球经济增长预期下调至疲软的3.0%，同时警告称，中东战争、贸易分裂和AI潜在的不确定性将带来进一步下行风险。

IMF10月中旬在曼谷举行的IMF与世界银行年会上，将更新全球经济增长预测。