伊朗与阿曼讨论了一项旨在恢复霍尔木兹海峡航运的“临时框架”，拟设立一条双方共同商定的安全航运走廊，并开展扫雷项目，以恢复安全航行。

综合彭博社和法新社报道，伊朗与阿曼星期二（8月25日）发表联合声明说，阿曼外交部长巴德尔在对伊朗进行工作访问期间，同伊朗外交部长阿拉格齐举行建设性磋商。双方重点讨论两国在维护各自主权和主权权利的同时，确保霍尔木兹海峡安全航行的相关安排。

声明说，鉴于霍尔木兹海峡当前局势以及近期战争造成的严重后果，双方讨论了一项分阶段框架，以为后续工作提供切实可行的实施基础。

根据声明，拟议框架包括在霍尔木兹海峡建立一条双方共同商定的安全航运走廊，就走廊运行达成共同安排，建立两国海岸警卫队共同参与的协调机制，并继续就霍尔木兹海峡未来管理、信息交换、交通管理以及相关航行和安全服务保持协调。

双方还强调，应同波斯湾沿岸其他国家开展磋商，遵守适用的国际法并尊重沿岸国家的主权权利。

会后，巴德尔在X平台发文说，他希望相关国家能“尽快宣布”开辟海峡临时通道。他说：“海峡的未来管理和永久解决方案将在适当时候出台。”