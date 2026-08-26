伊朗外交部副部长说，根据伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航线新达成的谅解，进入波斯湾的航线将途经伊朗水域，离开波斯湾的航线将途经阿曼和伊朗水域，任何军舰不得通过这条海峡，只允许商船通行。

伊朗与阿曼星期二（8月25日）发表联合声明，阿曼外交部长巴德尔当天同伊朗外交部长阿拉格齐举行建设性磋商，讨论一项旨在恢复霍尔木兹海峡航运的“临时框架”，拟设立一条双方共同商定的安全航运走廊，并开展扫雷项目，以恢复安全航行。

新华社26日引述伊朗伊斯兰共和国广播电视台25日晚报道称，伊朗外交部副部长加里巴巴迪说，伊朗与阿曼之间的谅解并不意味着立即开放霍尔木兹海峡，上述通行安排为临时措施，两国后续将在30至60天内就划设一条新的永久航线展开谈判。

加里巴巴迪强调，如果伊朗的要求和条件得不到满足，霍尔木兹海峡将继续关闭。他说，重开海峡的前提条件包括彻底结束黎巴嫩战线在内的所有战事、解除封锁、妥善解决也门问题，此外，美国必须全面履行其此前未能履行的所有承诺。

加里巴巴迪也说，美国声称已清除霍尔木兹海峡水雷的说法是“宣传谎言”，伊朗将打击进入海峡的美国扫雷舰。

美国总统特朗普25日稍早在自家社媒平台Truth Social发文说，霍尔木兹海峡“国际水域”内的所有水雷均已被清除或引爆，美方对伊朗布设水雷行为实行“零容忍”政策，任何船只若布设新水雷，将立即被摧毁。

美国新闻网站Axios同日晚些时候引述美国官员称，霍尔木兹海峡大部分区域的水雷清除工作已经完成，并指美国海军清除海峡水雷是这场战争的转折点，在很大程度上削弱了伊朗的一个主要筹码。