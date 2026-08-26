美国特朗普政府暂停全球使领馆的签证申请面谈安排。

路透社报道，美国国务院发言人星期二（8月25日）晚上（新加坡时间26日早上）说，国务院在全球所有美国大使馆和领事馆启动一项培训倡议计划，签证申请的面谈安排将进行调整以配合此次培训。

国务院并未具体说明培训的具体内容和时间表，仅表示培训旨在帮助使领馆官员辨识出可能会成为美国公共福利负担的签证申请人，并确保使领馆对签证申请人进行“全面且一致”的评估。

最先报道这一消息的《金融时报》称，已向美国驻外使领馆预约面谈的移民签证申请人收到电邮通知，被告知面谈改期，新的面谈日期将另行通知。

美国总统特朗普在第二个任期内持续加大移民打击力度。他推行激进的驱逐行动和移民打压政策，包括吊销签证和绿卡或拒绝申请，理由包括申请者的政治观点以及参与亲巴勒斯坦、抗议美国盟友以色列袭击加沙地带的示威活动等。

特朗普称，这一整顿行动旨在提高美国国内安全。不过，他的移民政策也遭遇一些法律挫折。一名美国法官21日驳回特朗普政府暂停向75个国家发放移民签证的政策，裁定这项政策超出国务卿鲁比奥的法定权限。

特朗普的移民政策受到人权组织的广泛谴责，指其具有歧视性，而且侵犯言论自由和正当程序权利。

维权团体说，移民打压行动在美国国内制造一种不安的氛围，少数族裔对“种族归纳”（Racial Profiling）尤其感到担忧。所谓种族归纳是指执法机关或个人单凭一个人的种族、肤色、宗教或族群特征，就断定或怀疑这个人更有可能从事违法犯罪活动。

特朗普在2024年竞选总统时以“阻止非法移民涌入”作为竞选政纲，但在他上任之后，合法移民美国也变得更加困难，其中一个例子是对特定工作签证申请人征收高昂的新收费。