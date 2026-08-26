美国特勤局已注意到在伊朗国家电视台播放的一段视频，讨论了暗杀美国总统特朗普小儿子的潜在阴谋。

路透社报道，美国特勤局发言人赫林星期二（8月25日）发布电邮声明说：“美国特勤局已注意到这段视频，并对任何可能被视为针对我们的保护对象的威胁进行调查。出于行动安全的考虑，我们不讨论安保情报相关事宜。”

在伊朗国家电视台播放的这段三分钟视频，讨论暗杀20岁巴伦·特朗普（Barron Trump）的潜在阴谋。视频声称巴伦目前正受到监视，还说有人出价1000万美元（约1270万新元）取他的性命。

巴伦是特朗普和美国第一夫人梅拉尼娅的独生子。

2月28日，美国和以色列向伊朗发动大规模突袭，正式引发一场区域性的战争，现在这场战争已经持续近半年，美伊双方不断发表敌对言论，互相威胁。

路透社本月早些时候引述多名官员的消息称，在过去一年，美国多次收到来自以色列的情报，称伊朗意图暗杀特朗普。

特朗普上月到土耳其出席北约峰会，就疑因伊朗威胁而不乘坐总统专机空军一号，秘密改乘一架军用飞机离开安卡拉。

特朗普曾说自己是“伊朗暗杀名单上的头号目标”。