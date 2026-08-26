路透社星期二（8月25日）引述一名美国官员说，美国总统特朗普已将美国与沙特阿拉伯7月达成的核协议提交国会审议。

要求不具名的这名美国官员强调，特朗普依然坚持推动这项协议的前提条件，是沙特与以色列实现关系正常化。

他在一封电邮中说：“总统的立场没有改变，沙特加入《亚伯拉罕协议》后，美沙核协议才能继续推进。”

2020年达成并签署的《亚伯拉罕协议》是由特朗普在第一个总统任期撮合、旨在推动以色列与阿拉伯国家实现双边关系正常化的历史性外交协议。签署方包括美国、以色列、阿拉伯联合酋长国和巴林，随后苏丹和摩洛哥也加入此协议框架。沙特此前多次拒绝加入。

沙特驻华盛顿大使馆尚未回应置评请求。

美国国会有90个会期日来审议美沙核协议，目前仍不清楚特朗普准备如何推进他的目标。

报道说，此举预计将在国会议员中引发为期数月的激烈辩论，议题将围绕如何在促进美国核工业发展的同时，遏制大规模杀伤性武器在中东地区扩散。

7月22日，美国和沙特能源部门分别发表声明宣布，两国已签署一项和平利用核能的合作协议。

不过，特朗普次日在自家社媒平台Truth Social发文称，美沙核协议将获得批准，但前提条件是沙特加入《亚伯拉罕协议》。这一前提条件在美沙两国先前发表的声明中均未提及。