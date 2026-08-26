随着房价飙升掀起反移民情绪，推高右翼政党的支持率，澳大利亚政府正计划收紧打工度假签证政策，但这却让依赖外来劳工的农场和其他企业深感不安。

澳洲政府网站显示，所有打工度假签证申请中，有一半可在不到一天内处理完毕，90%可在25天内处理完毕。

然而，据《日经亚洲》星期三（8月26日）报道，一名22岁的日本公民在等待两个月后，才于8月18日收到签证通知。他说：“我提前订了机票，所以一直担心签证能否及时获批。”他透露，自己最终错过了原定航班。

澳洲内政部长伯克（Tony Burke）早前说，打工度假签证的处理速度正在放缓。据澳洲媒体报道，政府计划很快公布移民政策调整方案。

与此同时，住房短缺已推高澳洲购房者和租户的住房成本。房地产信息网站Domain的数据显示，悉尼多户住宅的平均月租为3389澳元（约3084新元），独立屋为3693澳元，较2022年上涨约30%。

民众对房地产价格与租金飞涨的不满正转向移民。澳洲智库洛伊研究所的一项调查显示，55%的受访者认为移民过多，主张大幅削减移民人数的极右翼小党一国党（One Nation）的支持率正迅速上升。

由于审批缓慢，加上建筑工人短缺，住房供应难以增加，澳洲政府正通过收紧移民政策来抑制需求。

学者：短期打工者缺政治影响力 先遭政策波及

留学生和持打工度假签证的年轻人是最先受到影响的群体之一。自2023年以来，政府已将学生签证申请费提高至原来的三倍以上，提高学生签证申请人的最低银行存款要求，并调高打工度假签证费用。

墨尔本大学日本研究副教授大石奈奈接受《日经亚洲》访问时说：“打工度假签证持有者大多是年轻的临时居民，没有游说团体代表他们的利益。与技术移民相比，他们被认为政治影响力较小，因此对他们施加限制可能更容易。”

澳洲所签发的第417类“打工度假”签证，主要面向日本和英国公民；第462类“工作与度假”签证则覆盖中国和印度尼西亚等国家，这类签证按国家设有名额上限，目前大多数国家的申请已暂停受理。

签证审批放缓正冲击依赖打工度假签证持有者的企业。在悉尼营运的Zen Japanese Massage连锁店30多名员工中，约一半持这类签证。

店主福富贵彦说：“两三年前，即使不发布招聘广告，我们每个月也能收到五六份求职申请。但过去一年左右，申请人数有所下降。”

连锁店时薪为45澳元，远高于26.44澳元的最低时薪。福富说：“打工度假者至关重要。客流量正在增加，但招聘成为瓶颈，限制了我们的扩张。”

已经在澳洲的签证持有者也感到担忧。如果持有人受雇于农业等劳动力短缺领域，打工度假签证可续签两次。一名去年抵达澳洲、在食用花卉农场工作的日本员工刚刚完成第二次续签申请。她赶在政策可能改变前匆忙办完了手续。

尽管打工度假计划旨在促进文化交流，但它也已成为澳洲农业部门的重要支撑。

农场业者警告：削减度假打工者损害粮食安全

澳洲全国农民联合会警告，削减临时移民人数可能使粮食安全“面临风险”。澳洲谷物生产者协会对“削弱打工度假者在季节性劳动力组合中作用的政策安排”表示担忧，指“可能损害至关重要的收获能力”。

随着中东战争推高燃料和化肥价格，劳动力成本激增可能使农场面临倒闭风险。

目前，澳洲政府设有一项从太平洋岛国引进农业劳工的计划，政府称计划将限制打工度假签证收紧所带来的影响。但计划的前提是劳工须在一段时间内为单一雇主工作。

西悉尼大学旅游研究讲师詹姆斯（Donna James）告诉《日经亚洲》，打工度假签证持有者能够更灵活地从事短期工作，因此对收获期难以预测的农场至关重要。