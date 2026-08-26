消息指，英国政府将吁请民众储备罐头食品，并采取措施确保为国家紧急情况做好准备，作为提高国家韧性宣传策略的一部分。

《卫报》星期二（8月25日）引述消息人士报道，英国政府内阁办公厅发起的这项新行动将列出公众可采取的措施，以应对极端天气事件和敌对国家可能发动的袭击，其中包括储备瓶装水。

新行动旨在确保大多数家庭拥有基本物资，并了解如何应对危机，从而让政府能够将紧急资源优先用于最弱势群体。

近几个月，在英国及世界各地发生多起事件后，英国政府针对网络攻击、极端高温和洪水等多种灾害的规划工作有所加强。据《金融时报》早前率先报道，这些计划还包括在政府内部重新评估应对敌对国家军事袭击的准备工作。

据悉，英国首相伯纳姆的实际副手、内阁首席大臣黑格（Louise Haigh）正在协调政府各部门的危机规划，以便更迅速地向受影响社区提供援助。

伯纳姆竞选梅克菲尔德选区国会议员期间，曾多次谈及洪水对社区构成的威胁，以及政府规划和应对工作的不足。

内阁办公厅说：“维护国家安全是任何政府的首要任务。我们致力于提高公众对家庭可采取哪些简单措施增强自身韧性的认识，同时推进国土防卫计划，提升我国应对各种威胁的准备水平。”

黑格的前任琼斯（Darren Jones ）卸任前已透露，政府正在制定所谓的“战争手册”，说明国际冲突可能如何影响英国。

伯纳姆的前任斯塔默在离任前不久也警告，情报资料显示俄罗斯可能在四年内袭击一个北约国家。

上周，一个与伊朗有关联的黑客组织被指发动网络攻击，导致英国一座发电厂暂时关闭。

英国政府说，事件涉及一家小型发电设施，更广泛的能源系统并未面临风险，但事件已显示伊朗对英国基础设施构成的威胁已升级。