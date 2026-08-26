美国总统特朗普隔了九天，再次上传他指示缩减美韩联合军事演习规模的帖子。

韩联社报道，特朗普星期二（8月25日）在自家社媒平台Truth Social发的贴文内容与九天前的贴文几乎相同，只是将部分句子的时态由现在时改为过去时。

特朗普写道：“基于我和朝鲜领导人金正恩关系极佳，对于美国在很久以前就同意与韩国进行联合军演，我一直感到很不满。这些军演不仅劳民伤财，而且大部分费用都由美国买单（向来都是！），并向一个国家释放了完全不恰当且充满敌意的信号。只要有我特朗普担任总统，这个国家完全没有威胁我们，而且尊重我们。鉴于现在已来不及取消军演，我已指示战争部长赫格塞斯大幅削减此次联合军演的规模！顺便提一句，虽然两件事几乎毫无关系，我最近问过韩国总统，是否愿意加入我们，共同推动伊朗伊斯兰共和国无核化，他们回答：“免了，谢谢！”

16日，特朗普发帖称“现在取消（韩美联合军事演习）已经太迟”，说他和金正恩“关系非常好”，他对美国多年来一直与韩国举行联合军演感到不满，已指示赫格塞斯大幅减少联合军事演习。

特朗普25日重新发布这条贴文，仅将部分句子中的时态改为过去时。

韩联社称，特朗普通常会在发现贴文有错字后进行修改，帖子引发较大争议时也会删除。故有分析认为，特朗普仅修改九天前贴文的几处时态和重新发布，并把贴文保留至今，是在强调他对重启美朝对话的意愿，并再次向金正恩释放友好信号。

特朗普24日还在Truth Social接连发布三张他与金正恩的合照，第一张为2018年6月在新加坡举行美朝首脑首次历史性会晤的照片，另外两张为2019年6月特朗普和金正恩在板门店会晤时拍摄的照片。

韩国联合参谋本部上周三（8月19日）宣布，应美方提议，将原定17日至27日举行的“乙支自由之盾”（UFS）演习提前至21日结束，演习期由11天缩短至五天。已经启动的战区级韩美联合军演，因美方要求临时缩短尚属头一遭。